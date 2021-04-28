В столице Латвии Риге загорелся хостел на улице Меркеля 8. В результате пожара погибли восемь человек, еще 20 — эвакуированы.
Горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв. м.
По данным пожарно-спасательной службы Латвии, о возгорании сообщили около 5.00 утра. На месте происшествия работали более 50 пожарных.
Однако в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это усложнило работу пожарных. Об этом заявил начальник оперативного управления спасательной службы Янис Гринбергс.
В хостеле, где произошел пожар, обнаружены тела восьми погибших, еще девять человек пострадали. Всего эвакуированы 20 человек.
Также в больницу доставили шесть человек в тяжелом состоянии. Часть из них госпитализирована с ожогами, остальные — с отравлением продуктами горения.
В то же время мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство посетителей — иностранцы.
По информации Delfi, в здании находится хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий.
Также в издании отмечают, что накануне в помещениях хостела, возможно, проводились незаконные работы по перепланировке, а именно — объединяли две квартиры.
Правоохранители начали уголовный процесс в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности.
.@NMPdienests nodoti deviņi cietuši cilvēki, bet evakuēti 20 cilvēki. Notikuma vietā Merķeļa ielā Rīgā (posmā no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai) ir slēgta satiksme. https://t.co/RcmcrnUsx9
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021
В Канаде сожгли особняк основателя PornHub
Недавно в канадском Монреале полностью сгорел особняк основателя PornHub Фераса Антуна.
Инцидент произошел около полуночи 25 апреля. С пламенем боролись 80 сотрудников пожарной службы, но здание сгорело дотла.
По информации правоохранителей, в особняк на авеню Жан-Бурдон проникли двое неизвестных и подожгли его.
Источник: Delfi
Фото: BNNLV