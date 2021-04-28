В столице Латвии Риге загорелся хостел на улице Меркеля 8. В результате пожара погибли восемь человек, еще 20 — эвакуированы.

Горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв. м.

По данным пожарно-спасательной службы Латвии, о возгорании сообщили около 5.00 утра. На месте происшествия работали более 50 пожарных.

Однако в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это усложнило работу пожарных. Об этом заявил начальник оперативного управления спасательной службы Янис Гринбергс.

В хостеле, где произошел пожар, обнаружены тела восьми погибших, еще девять человек пострадали. Всего эвакуированы 20 человек.

Также в больницу доставили шесть человек в тяжелом состоянии. Часть из них госпитализирована с ожогами, остальные — с отравлением продуктами горения.

В то же время мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство посетителей — иностранцы.

По информации Delfi, в здании находится хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий.

Также в издании отмечают, что накануне в помещениях хостела, возможно, проводились незаконные работы по перепланировке, а именно — объединяли две квартиры.

Правоохранители начали уголовный процесс в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности.

.@NMPdienests nodoti deviņi cietuši cilvēki, bet evakuēti 20 cilvēki. Notikuma vietā Merķeļa ielā Rīgā (posmā no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai) ir slēgta satiksme. https://t.co/RcmcrnUsx9 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

В Канаде сожгли особняк основателя PornHub

Недавно в канадском Монреале полностью сгорел особняк основателя PornHub Фераса Антуна.

Инцидент произошел около полуночи 25 апреля. С пламенем боролись 80 сотрудников пожарной службы, но здание сгорело дотла.

По информации правоохранителей, в особняк на авеню Жан-Бурдон проникли двое неизвестных и подожгли его.

Источник: Delfi

Фото: BNNLV