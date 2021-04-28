У столиці Латвії Ризі загорівся хостел на вулиці Меркеля 8. Унаслідок пожежі загинули вісім осіб, ще 20 – евакуйовано.

Горів коридор і житлові приміщення, а також дах шестиповерхової будівлі. Площа загоряння становить близько 140 кв. м.

За даними пожежно-рятувальної служби Латвії, про загоряння повідомили близько 5.00 ранку. На місці події працювали понад 50 пожежників.

Однак у будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, що ускладнило роботу пожежників. Про це заявив начальник оперативного управління рятувальної служби Яніс Грінбергс.

У хостелі, де сталася пожежа, знайдено тіла восьми загиблих, ще дев’ять людей постраждали. Загалом евакуйовано 20 осіб.

Також у лікарню доставили шістьох людей у важкому стані. Частину з них госпіталізували з опіками, інших – з отруєнням продуктами горіння.

Водночас мер Риги Мартіньш Стакіс заявив, що пожежа виникла в приміщеннях хостелу, де більшість відвідувачів – іноземці.

За інформацією Delfi, у будівлі було розміщено хостел Japanese Style Centrum і офіси низки підприємств.

Також у виданні зазначають, що напередодні у приміщеннях хостелу, можливо, проводилися незаконні роботи з перепланування, а саме – об’єднували дві квартири.

Наразі правоохоронці почали кримінальний процес у зв’язку зі злочином проти громадського порядку і безпеки.

.@NMPdienests nodoti deviņi cietuši cilvēki, bet evakuēti 20 cilvēki. Notikuma vietā Merķeļa ielā Rīgā (posmā no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai) ir slēgta satiksme. https://t.co/RcmcrnUsx9 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

У Канаді спалили маєток засновника PornHub

Нещодавно у канадському Монреалі вщент згорів маєток засновника PornHub Фераса Антуна.

Інцидент стався близько опівночі 25 квітня. З полум’ям боролися 80 співробітників пожежної служби, але будівля згоріла вщент.

За інформацією правоохоронців, у маєток на авеню Жан-Бурдон пробралися двоє невідомих та підпалили його.

Джерело: Delfi

Фото: BNNLV