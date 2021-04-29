Мечтал о мести 15 лет: в Николаеве подросток расстрелял убийцу своего дяди

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины. Им оказался 17-летний подросток, который хотел отомстить за убийство своего дяди.

Инцидент произошел в середине апреля. На улице Декабристов в Николаеве мужчину расстреляли из огнестрельного оружия в спину, он умер до приезда скорой.

28 апреля подозреваемого задержали. Выяснилось, что парень является фигурантом еще одного уголовного дела — речь идет о причинении тяжких телесных повреждений прохожему.

17-летний парень уже получил сообщение о подозрении. Санкция ч.1 ст.115 предусматривает наказание в виде заключения на срок до 15 лет.

Главная версия убийства

Как сообщил начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет, следователи работают над версией, согласно которой убийство могло произойти на фоне мести родственнику.

Отмечается, что причиной стали события 2006 года, когда подростку было всего два года.

Тогда погибший мужчина лишил жизни родного дяди мальчика, за что отбывал наказание в тюрьме. Последние полгода он фигурировал в судебном деле как организатор наркосеть.

По неофициальной информации, дядей подростка был известным в городе криминальным авторитетом.