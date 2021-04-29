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Наташа Тарчевська |

Мріяв про помсту 15 років: у Миколаєві підліток розстріляв вбивцю свого дядька

Мріяв про помсту 15 років: у Миколаєві підліток розстріляв вбивцю свого дядька

У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві 38-річного чоловіка. Ним виявився рідний 17-річний підліток, який хотів помститися за вбивсвто свого дядька.

Інцидент стався в середині квітня. На вулиці Декабристів у Миколаєві чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї у спину, він помер до приїзду швидкої.

28 квітня підозрюваного затримали. З’ясувалося, що хлопець є фігурантом ще однієї кримінальної справи – йдеться про спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому.

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17-річний хлопець вже отримав повідомлення про підозру. Санкція ч.1 ст.115 передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до 15 років.

Головна версія вбивства

Як повідомив начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет, слідчі працюють над версією, згідно з якою вбивство могло статися на тлі помсти родичу.

Зазначається, що причиною стали події 2006 року, коли підлітку було лише два роки.

Тоді загиблий чоловік позбавив життя рідного дядька хлопчика, за що відбував покарання у в’язниці. Останні півроку він фігурував у судовій справі як організатор наркомережі.

За неофіційною інформацією, дядьком підлітка був відомий у місті кримінальний авторитет.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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