В Киеве молодая девушка и парень курили в метро ради того, чтобы выложить это в социальных сетях. Вскоре их разыскали правоохранители и привлекли к ответственности.

Силовики узнали о курящей паре из интернета.

Их начали искать по камерам видеонаблюдения в столичной подземке. Затем по внешним приметам задержали 24-летнего парня, а потом — 21-летнюю девушку.

— Свой поступок они объяснили тем, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальной сети, — рассказали в полиции.

Их привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) и ст. 173 (Мелкое хулиганство) Административного кодекса. Каждому из нарушителей грозит штраф от 170 до 245 грн.

Бегали по вагону голыми

В октябре 2020 года в поезде Львов-Киев две молодые девушки бегали по вагону голыми и мешали другим пассажирам. Поезд пришлось остановить, из-за чего он прибыл в столицу с задержкой в один час.

Также девушки распивали спиртное, громко включали музыку, кричали, курили и не обращали внимание на замечания работников поезда.