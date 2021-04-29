У Києві молода дівчина і хлопець палили в метро заради того, щоб викласти це в соціальних мережах. Незабаром їх розшукали правоохоронці та притягли до відповідальності.

Силовики дізналися про пару курців з інтернету.

Їх почали шукати за камерами відеоспостереження у столичній підземці. Потім за зовнішніми прикметами затримали 24-річного хлопця, а згодом – 21-річну дівчину.

– Свій вчинок вони пояснили тим, що палили сигарети і знімали відео для розваги, щоб потім викласти це в соціальній мережі, – розповіли в поліції.

Їх притягли до відповідальності за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) і ст. 173 (дрібне хуліганство) Адміністративного кодексу. Кожному з порушників загрожує штраф від 170 до 245 грн.

Бігали у вагоні голими

У жовтні 2020 року у потязі Львів-Київ двоє молодих дівчат бігали вагоном голими та заважали іншим пасажирам. Поїзд довелося зупинити, тому він прибув в столицю з затримкою в одну годину.

Також дівчата розпивали спиртне, голосно включали музику, кричали, курили та не звертали увагу на зауваження працівників потягу.