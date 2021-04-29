В Киеве сгорел автобус: пассажиры были внутри — ФОТО

В Киеве загорелся автобус с пассажирами внутри, возгорание произошло в задней части транспортного средства, но причина пожара пока неизвестна.
Пассажиры и водитель самостоятельно покинули автобус, никто не пострадал.
Инцидент произошел около 14.00 на проспекте правды в Подольском районе столицы, сообщили в Главном управлении ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар в 14.12, но в результате него автобус полностью сгорел.
Сожгли автомобиль
28 марта в Киеве сгорел внедорожник, владелец которого регулярно парковался на газоне, очевидцы убеждены, что авто подожгли намеренно.
Официальную причину пожара, в результате которого у автомобиля сгорела вся передняя часть, правоохранители не сообщают.
Подробнее об этом событии читайте в материале Фактов ICTV.