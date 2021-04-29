У Києві згорів автобус: пасажири були всередині – ФОТО

У Києві загорівся автобус із пасажирами всередині, загорання сталося в задній частині транспортного засобу, але причина пожежі поки невідома.

Пасажири та водій самостійно залишили автобус, ніхто не постраждав.

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Інцидент стався близько 14.00 на проспекті правди у Подільському районі столиці, повідомили у Головному управлінні ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу о 14.12, але внаслідок неї автобус вщент згорів.











У Києві повністю згорів пасажирський автобус / 3 фотографии

Спалили автомобіль

28 березня у Києві згорів позашляховик, власник якого регулярно паркувався на газоні, очевидці переконані, що авто підпалили навмисно.

Офіційну причину пожежі, внаслідок якої у автівки згоріла уся передня частина, правоохоронці не повідомляють.

Детальніше про цю подію читайте в матеріалі Фактів ICTV.