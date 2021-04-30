В одеській лікарні померла 12-річна дівчинка, яку 28 квітня госпіталізували з діагнозом анорексія.

За попередньою версією слідства, школярка довела організм до критичного стану, намагаючись схуднути.

Як встановили правоохоронці, дівчинка жила в повноцінній родині. Про сім’ю всі відгукувались лише позитивно.

Кримінальне провадження за фактом смерті неповнолітньої розслідують за статтею Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Самогубство школярки в Запоріжжі

4 квітня в Запоріжжі школярка покінчила життя самогубством. У своїй передсмертній записці дівчинка написала, що вже не вперше планувала накласти на себе руки.

Учениця переповіла, якими словами її обзивали знайомі зі школи, скільки разів над нею знущалися вчителі й чому вона наважилася на такий крок.

Детальніше про самогубство школярки в Запоріжжі читайте в матеріалі Фактів ICTV.