В Донецкой области двух малолетних детей и 45-летнего мужчину сбил пьяный водитель автомобиля Geely.

Как установили правоохранители во время досудебного расследования, 23-летний житель Покровска наехал кузовом автомобиля на пешеходов, которые стояли на обочине, когда ехал задним ходом.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы. 45-летний отец последней скончался в реанимации от тяжких телесных повреждений.

Уголовное производство открыли по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

Смертельное ДТП в Днепропетровской области

3 мая в городе Покров Днепропетровской области водитель легкового автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и протаранил столб.

В результате аварии травмировались двое мужчин, еще один погиб на месте происшествия.

Чтобы достать тело погибшего, спасателям с помощью бензореза пришлось срезать дверь пассажирского сиденья.

Подробнее о смертельном ДТП в Днепропетровской области читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Донецкая областная прокуратура