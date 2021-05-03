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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Стояли на узбіччі: у Донецькій області п’яний водій збив чоловіка та двох дітей

швидка допомога

У Донецькій області двох малолітніх дітей та 45-річного чоловіка збив п’яний водій автомобіля Geely.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 23-річний житель Покровська наїхав кузовом автомобіля на пішоходів, які стояли на узбіччі, коли їхав заднім ходом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка отримали забої. 45-річний батько останньої помер у реанімації від тяжких тілесних ушкоджень.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Смертельна ДТП в Дніпропетровській області

3 травня в місті Покров Дніпропетровської області водій легковика Kia Sorento не впорався з керуванням та протаранив стовп.

У результаті аварії травмувалися двоє чоловіків, ще один загинув на місці події.

Щоб дістати тіло загиблого, рятувальникам за допомогою бензоріза довелось зрізати двері пасажирського сидіння.

Детальніше про смертельну ДТП в Дніпропетровській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: УНІАН

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