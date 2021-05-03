У Донецькій області двох малолітніх дітей та 45-річного чоловіка збив п’яний водій автомобіля Geely.
Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 23-річний житель Покровська наїхав кузовом автомобіля на пішоходів, які стояли на узбіччі, коли їхав заднім ходом.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка отримали забої. 45-річний батько останньої помер у реанімації від тяжких тілесних ушкоджень.
Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.
Смертельна ДТП в Дніпропетровській області
3 травня в місті Покров Дніпропетровської області водій легковика Kia Sorento не впорався з керуванням та протаранив стовп.
У результаті аварії травмувалися двоє чоловіків, ще один загинув на місці події.
Щоб дістати тіло загиблого, рятувальникам за допомогою бензоріза довелось зрізати двері пасажирського сидіння.
Детальніше про смертельну ДТП в Дніпропетровській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Донецька обласна прокуратура