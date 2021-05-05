В Карпатах туристы случайно нашли мертвое тело

В Карпатах, неподалеку от горы Поп-Иван Мармароский, в Раховском районе, туристы наткнулись на тело мертвого человека.

Погибшим вероятно оказался турист, сейчас правоохранители устанавливают личность умершего и обстоятельства смерти.

В составе туристической группы, которая нашла труп, поднимался и горный спасатель, который сразу сообщил о находке в Службу спасения, отмечают в Главном управлении ДСНС Закарпатской области.

Тело лежало на так называемом снежном карнизе, который мог ежеминутно обрушиться. Поэтому для его транспортировки было привлечено 12 специалистов и три единицы техники.

Нашли умершего 3 мая, а вечером следующего дня транспортировали в село Богдан и передали полиции.

Затерянный турист

27 апреля в Карпатах нашли тело 40-летнего туриста, пропавшего еще 13 февраля со своим товарищем, которого сразу разыскали.

Тело обнаружили у подножия горы Магура-Жиде, в тот день к поискам присоединились 10 спасателей и 2 единицы техники.