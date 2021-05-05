PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В Карпатах туристы случайно нашли мертвое тело

В Карпатах туристы случайно нашли мертвое тело

В Карпатах, неподалеку от горы Поп-Иван Мармароский, в Раховском районе, туристы наткнулись на тело мертвого человека.

Погибшим вероятно оказался турист, сейчас правоохранители устанавливают личность умершего и обстоятельства смерти.

Читайте
Селфи в Большом каньоне: турист споткнулся и упал с 300 метров

В составе туристической группы, которая нашла труп, поднимался и горный спасатель, который сразу сообщил о находке в Службу спасения, отмечают в Главном управлении ДСНС Закарпатской области.

Тело лежало на так называемом снежном карнизе, который мог ежеминутно обрушиться. Поэтому для его транспортировки было привлечено 12 специалистов и три единицы техники.

Нашли умершего 3 мая, а вечером следующего дня транспортировали в село Богдан и передали полиции.

Затерянный турист

27 апреля в Карпатах нашли тело 40-летнего туриста, пропавшего еще 13 февраля со своим товарищем, которого сразу разыскали.

Тело обнаружили у подножия горы Магура-Жиде, в тот день к поискам присоединились 10 спасателей и 2 единицы техники.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка