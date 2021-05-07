6 мая в озере Тудоровом в Одесской области спасатели нашли тело офицера, который исчез после того, как перевернулась лодка с пограничниками.
Следователи ГБР в Николаеве начали досудебное расследование по факту халатного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей.
Кроме того, назначен ряд экспертиз.
Авария лодки с пограничниками в Одесской области
5 мая на озере Тудоровом, что находится в Беляевском районе Одесской области, во время инспектирования акватории перевернулась лодка с четырьмя пограничниками.
Трое военнослужащих смогли добраться до берега. Один из них получил переохлаждение, еще один – травму ног.
К поискам пропавшего пограничника привлекали сотрудников водной полиции, водолазов ГСЧС, рыбаков и даже вертолет Одесской Госпогранслужбы.
Подробнее об аварии лодки с пограничниками в Одесской области читайте в материале Фактов ICTV.