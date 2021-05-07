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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

В Одеській області знайшли тіло зниклого під час аварії човна прикордонника

Аварія човна з прикордонниками в Одеській області

6 травня в озері Тудоровому в Одеській області рятувальники знайшли тіло офіцера, який зник після того, як перекинувся човен із прикордонниками.

Слідчі ДБР у Миколаєві розпочали досудове розслідування за фактом недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів.

Крім того, призначено низку експертиз.

  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
  • Аварія човна з прикордонниками в Одеській області
В Одеській області знайшли тіло зниклого під час аварії човна прикордонника / 6 фотографий

Аварія човна з прикордонниками в Одеській області

5 травня на озері Тудорове, що знаходиться в Біляївському районі Одеської області, під час інспектування акваторії перевернувся човен із чотирма прикордонниками.

Троє військовослужбовців змогли дістатися берега. Один із них отримав переохолодження, ще один – травму ніг.

До пошуків зниклого прикордонника залучали співробітників водної поліції, водолазів ДСНС, рибалок та навіть вертоліт Одеської Держприкордонслужби.

Детальніше про аварію човна з прикордонниками в Одеській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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