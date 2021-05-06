В Одесской области перевернулась патрульная лодка с четырьмя пограничниками, одного военнослужащего до сих пор ищут.

Остальным трем удалось спастись, один из мужчин получил переохлаждение, а еще один — травму ног.

Сейчас всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Моторная лодка перевернулась на озере Тудоровое около 16-го часа, к поискам пропавшего пограничника привлекли сотрудников водной полиции, водолазов ГСЧС, рыбаков и даже вертолет Одесской Госпогранслужбы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, назначено служебное расследование.

Авария судна в Румынии

11 марта в акватории Черного моря у берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179, на борту которого находились 13 украинских моряков.

Двое членов экипажа погибли, 10 удалось спасти.

13 марта в посольстве Украины в Румынии сообщили, что спасатели продолжили поисковую операцию погибшего капитана затонувшего судна и первого помощника капитана.