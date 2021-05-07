В Николаеве правоохранители в течение часа нашли двух подростков, которые утром пошли в школу, но не вернулись.

Мать 13-летнего пропавшего парня обратилась на линию 102 около 18.00. Женщина сообщила, что ее сын и его 12-летний товарищ два часа не выходят на связь. О месте их пребывания ей ничего не было известно.

К поискам детей привлекли почти весь личный состав Николаевского районного управления полиции, отдела ювенальной превенции, кинологическую службу и оперативников управления уголовного розыска.

Координацию осуществляло руководство областной полиции.

Правоохранители проверили возможные места пребывания пропавших мальчиков. Ориентировки с их приметами получили наряды полиции, которые патрулировали улицы областного центра.

Детей нашли в нескольких кварталах от места проживания с выключенными телефонами.

Сейчас ребята находятся дома. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.

Исчезновение мальчика в Киевской области

15 апреля в селе Раговка Киевской области менее чем за сутки разыскали пропавшего двухлетнего Богдана Униченко.

К поискам мальчика присоединились сотни неравнодушных людей, а также спасатели, полиция и нацгвардейцы. Чтобы не пропустить ни одного участка территории, привлекли даже вертолет.

Нашли мальчика в лесу в 4 км от родного села. Сейчас он находится в больнице.

Подробнее об исчезновении мальчика в Киевской области читайте в материале Фактов ICTV.