Зникнення дітей у Миколаєві

У Миколаєві правоохоронці впродовж години знайшли двох підлітків, які вранці пішли в школу, але не повернулись.

Мати 13-річного зниклого хлопця звернулась на лінію 102 близько 18.00. Жінка повідомила, що її син та його 12-річний товариш дві години не виходять на зв’язок. Про місце їхнього перебування їй нічого не було відомо.

До пошуків дітей залучили майже увесь особовий склад Миколаївського районного управління поліції, відділу ювенальної превенції, кінологічну службу та оперативників управління карного розшуку.

Координацію здійснювало керівництвом обласної поліції.

Правоохоронці перевірили можливі місця перебування зниклих хлопчиків. Орієнтування з їхніми прикметами отримали наряди поліції, які патрулювали вулиці обласного центру.

Дітей знайшли за кілька кварталів від місця помешкання з вимкненими телефонами.

Наразі хлопці перебувають вдома. Із ними та їхніми батьками провели профілактичну бесіду.

Зникнення хлопчика в Київській області

15 квітня в селі Рагівка Київської області менш як за добу розшукали зниклого дворічного Богдана Уніченка.

До пошуків Богданчика долучилися сотні небайдужих людей, а також рятувальники, поліція та нацгвардійці. Щоб не пропустити жодної ділянки території, залучили навіть гелікоптер.

Знайшли хлопчика у лісі за 4 км від рідного села. Зараз він перебуває в лікарні.

Детальніше про зникнення хлопчика в Київській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.