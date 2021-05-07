Утром в Святошинском управлении полиции нашли мертвой женщину, которую ночью задержали правоохранители.

Женщину поймали на краже в одном из столичных магазинов и поместили в специальную комнату для задержанных.

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Она не имела постоянного места жительства и неоднократно привлекалась к ответственности за подобные правонарушения.

Задержанная не имела жалоб на здоровье, пока на месте работают врачи, а также судебно-медицинский эксперт и следственная оперативная группа.

Также полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти женщины.

Умер в СИЗО

13 апреля в следственном изоляторе умер 45-летний Виталий Рудзько, которого подозревали в жестком избиении женщины летом 2020 году в поезде Мариуполь-Киев.

Представитель Киевской местной прокуратуры No9 не назвала причину смерти подозреваемого.

Потерпевшая Анастасия Луговая отметила, что в связи с этим судебное разбирательство перенесено, но дело на этом не закончено.

По словам женщины, после смерти Рудзько она перестала бояться его.