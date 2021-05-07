Утром в Святошинском управлении полиции нашли мертвой женщину, которую ночью задержали правоохранители.
Женщину поймали на краже в одном из столичных магазинов и поместили в специальную комнату для задержанных.
Она не имела постоянного места жительства и неоднократно привлекалась к ответственности за подобные правонарушения.
Задержанная не имела жалоб на здоровье, пока на месте работают врачи, а также судебно-медицинский эксперт и следственная оперативная группа.
Также полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти женщины.
Умер в СИЗО
13 апреля в следственном изоляторе умер 45-летний Виталий Рудзько, которого подозревали в жестком избиении женщины летом 2020 году в поезде Мариуполь-Киев.
Представитель Киевской местной прокуратуры No9 не назвала причину смерти подозреваемого.
Потерпевшая Анастасия Луговая отметила, что в связи с этим судебное разбирательство перенесено, но дело на этом не закончено.
По словам женщины, после смерти Рудзько она перестала бояться его.