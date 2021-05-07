Зранку у Святошинському управлінні поліції знайшли мертвою жінку, яку вночі затримали правоохоронці.

Жінку спіймали на крадіжці з одного із столичних магазинів і помістили у спеціальну кімнату для затриманих.

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Вона не мала постійного місця проживання і неодноразово притягалася до відповідальності за схожі правопорушенн.

Затримана не мала скарг на здоров’я, наразі на місці працюють лікарі, а також судово-медичний експерт і слідча оперативна група.

Також поліцейські переглядають записи із камер відеоспостереження, щоб з’ясувати обставини та причину смерті жінки.

Помер у СІЗО

13 квітня у слідчому ізоляторі помер 45-річний Віталій Рудзько, якого підозрювали у жорсткому побитті жінки влітку 2020 року в потязі Маріуполь-Київ.

Представник Київської місцевої прокуратури No9 не назвала причину смерті підозрюваного.

Потерпіла Анастасія Лугова зазначила, що у зв’язку з цим судовий розгляд перенесено, але справу на цьому не закінчено.

За словами жінки, після смерті Рудзько вона перестала боятися його.