Чуть не убил полицейского и повредил три автомобиля — ДТП в Вишневом

6 мая городе в Вишневое Киевской области водитель Nissan чуть не убил полицейского и стал причиной сразу трех ДТП.

На перекрестке мужчина нарушил правила дорожного движения и повернул с крайней правой полосы налево.

Правонарушение заметил работник патрульной полиции и обратился к водителю с целью составления админпротокола, но тот попытался убежать и совершил наезд на правоохранителя.







В Вишневом водитель убегал от полиции, сбил полицейского и создал три ДТП / 2 фотографии

В результате водитель повредил еще три транспортных средства, а полицейский попал в больницу.

Теперь вместо штрафа и административного протокола нарушителю грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, на данный момент его поместили в изолятор временного содержания.

Смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки

В ночь на 1 мая в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

Пьяного водителя сразу арестовали без права внесения залога минимум на 60 суток.

Теперь ему грозит от 5 до 10 лет заключения по ч. 3 ст. 286-1.

Фото: Андрей Небитов