Чуть не убил полицейского и повредил три автомобиля — ДТП в Вишневом

6 мая городе в Вишневое Киевской области водитель Nissan чуть не убил полицейского и стал причиной сразу трех ДТП.
На перекрестке мужчина нарушил правила дорожного движения и повернул с крайней правой полосы налево.
Правонарушение заметил работник патрульной полиции и обратился к водителю с целью составления админпротокола, но тот попытался убежать и совершил наезд на правоохранителя.
В результате водитель повредил еще три транспортных средства, а полицейский попал в больницу.
Теперь вместо штрафа и административного протокола нарушителю грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, на данный момент его поместили в изолятор временного содержания.
Смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки
В ночь на 1 мая в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.
Пьяного водителя сразу арестовали без права внесения залога минимум на 60 суток.
Теперь ему грозит от 5 до 10 лет заключения по ч. 3 ст. 286-1.
Фото: Андрей Небитов