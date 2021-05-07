Ледь не вбив поліцейського і пошкодив три автівки – ДТП у Вишневому

6 травня у місті Вишневе, Київської області водій Nissan ледь не вбив поліцейського та став причиною одразу трьох ДТП.
На перехресті чоловік порушив правила дорожнього руху та повернув з крайньої правої смуги ліворуч.
Правопорушення помітив працівник патрульної поліції та звернувся до водія з метою складання адмінпротоколу, але той спробував втекти та здійснив наїзд на правоохоронця.
В результаті водій пошкодив ще три транспортні засоби, а поліцейський потрапив до лікарні.
Тепер замість штрафу та адміністративного протоколу порушнику загрожує 15 років у в’язниці або навіть довічне ув’язнення, наразі його помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Смертельна ДТП на бульварі Лесі Українки
В ніч на 1 травня у Києві сталася моторошна ДТП у якій загинула 18-річна дівчина.
П’яного водія одразу заарештували без права внесення застави щонайменше на 60 діб.
Тепер йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення за ч. 3 ст. 286-1.
Фото: Андрій Нєбитов