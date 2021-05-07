Ледь не вбив поліцейського і пошкодив три автівки – ДТП у Вишневому

6 травня у місті Вишневе, Київської області водій Nissan ледь не вбив поліцейського та став причиною одразу трьох ДТП.

На перехресті чоловік порушив правила дорожнього руху та повернув з крайньої правої смуги ліворуч.

Правопорушення помітив працівник патрульної поліції та звернувся до водія з метою складання адмінпротоколу, але той спробував втекти та здійснив наїзд на правоохоронця.







У Вишневому водій тікав від поліції, збив правоохоронця та спричинив три ДТП / 2 фотографии

В результаті водій пошкодив ще три транспортні засоби, а поліцейський потрапив до лікарні.

Тепер замість штрафу та адміністративного протоколу порушнику загрожує 15 років у в’язниці або навіть довічне ув’язнення, наразі його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Смертельна ДТП на бульварі Лесі Українки

В ніч на 1 травня у Києві сталася моторошна ДТП у якій загинула 18-річна дівчина.

П’яного водія одразу заарештували без права внесення застави щонайменше на 60 діб.

Тепер йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення за ч. 3 ст. 286-1.

Фото: Андрій Нєбитов