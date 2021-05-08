Защищал честь матери: на Львовщине 16-летнего подростка порезал родной дядя

В Червоноградском районе Львовской области 16-летний подросток получил тяжелые ножевые ранения, защищая свою мать. Обидчиком оказался ее родной брат.

Инцидент произошел на Пасху: семья поужинала, женщина пошла отдыхать, а ее сын с братом начали ссориться на кухне.

36-летний Сергей ударил своего племянника ножом. Подросток вовремя успел вызвать скорую, после чего приехала полиция.

Причиной такого жестокого поступка стали оскорбления в адрес матери.

— Дядя повысил голос на маму. Я сказал ему не кричать, он взял нож и воткнул. Я от шока просто выбежал на улицу, — признался подросток.

В больнице 16-летнего Тараса спасли: по словам врачей, кухонный нож был слишком коротким и к сердцу не достал, что спасло парню жизнь.

— Нож зашел снизу вверх, в область сердца У ребенка ранена печень. К сердцу нож не достал, и это его спасло, потому что вовремя довезли из села, — рассказал врач-хирург Червоноградской городской больницы.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Зато Светлана, мать парня, боится возвращаться домой, так как родной брат проживает вместе с ними в доме.

Полиция задержала нападающего в соседнем селе. Сначала мужчину арестовали, но уже потом суд отпустил его под домашний арест, который продлится два месяца.

— Я теперь боюсь возвращаться домой. Не знаю, кто взял его на поруки, что его уже отпустили домой. Я ему никогда этого не прощу! — призналась Светлана.

Сам нападающий уверяет, что не держит зла ​​на сестру и племянника, и убежден, что родные обязательно его простят.

— Я очень сильно сожалею, что так случилось. Я не виновен. Это все произошло неожиданно, — пояснил Сергей.

Журналистам ранен подросток признался, что потребует тюрьмы для своего дяди. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Убийство из мести в Николаеве

В конце апреля полиция Николаева раскрыла убийство мужчины, которого расстрелял 17-летний подросток.

Следователи работают над версией, согласно которой убийство могло произойти на фоне мести родственнику. Так, причиной стали события 2006 года, когда подростку было всего два года.

Тогда погибший мужчина лишил жизни родного дяди мальчика, за что отбывал наказание в тюрьме.

По неофициальной информации, дядя подростка был известным в городе криминальным авторитетом.