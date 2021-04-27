Сепаратиста из Закарпатья заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Жителя Закарпатской области приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к отделению региона.

Мужчина агитировал за принятие решений, которые несут угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины.

— Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ о своих намерениях по изменению административно-территориального устройства нашего государства. Он предлагал незаконное возобновление не предусмотренное Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы — “Республики Подкарпатская Русь”, — говорится на сайте СБУ.

Для организации своих замыслов он начал искал помощь среди организаций Российской Федерации. В начале 2014 года он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для “возобновления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь” и признать ее государственность.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство.

— Среди обнародованной переписки бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова найдено план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области, — говорится в заявлении.

Также отмечено, что летом 2014 года осужденный, находясь в России, разработал документы, в которых изложил планы силового захвата власти в Закарпатской области, в частности — создание “временного правительства”, блокировка автомобильных и железнодорожных перевалов и захват аэропорта.

В СБУ уточнили, что злоумышленника объявили в межгосударственный розыск, ведь сейчас он скрывается на территории РФ. Поэтому судебное разбирательство осуществлялось в его отсутствие. Приговор суда вступил в законную силу.

В Запорожской области женщина агитировала за возрождение СССР

В Запорожской области силовики СБУ пресекли деятельность пророссийской сепаратистки, которая вместе с сообщниками открыто выступала за возрождение СССР.

По данным следствия, леворадикалы агитировали население за “возвращение Украины в правовое поле Советского Союза”. Установлено, что задачи выполнялись по требованию кураторов из РФ.