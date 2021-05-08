В Одесі оперативники Служби безпеки України припинили діяльність так званої ботоферми.

Пропагандисти поширювали фейки, розпалюючи таким чином серед жителів Одеси міжнаціональну ворожнечу та пропагуючи в місті сепаратистські настрої.

П’ятеро жителів Одеси на замовлення своїх кураторів від спецслужб РФ створювали і розповсюджували контент, що містить неправдиву інформацію щодо ситуації в країні.

Сюжети, що було знято зловмисниками, планувалося показати в ефірі російського ТБ.

Таким чином вони хотіли створити необхідну пропагандистам картину, а також дестабілізувати обстановку в регіоні напередодні травневих свят.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, телекомунікаційне обладнання, а також листівки і символіку СРСР.

Розпочато кримінальну справу за ч.2 ст.110 (замах на територіальну цілісність та незалежність) КК України.















Нагнітали обстановку напередодні травневих свят: СБУ викрила ботоферму в Одесі / 4 фотографии

Слідчі дії проходять під керівництвом обласної прокуратури Одеси. За їх підсумками зловмисникам оберуть запобіжний захід.

Зростання напруженості на Донбасі

Раніше сьогодні українська сторона в СЦКК повідомила про грубі порушення Мінських угод з боку армії РФ і її найманців на Донбасі.

Згідно з останнім звітом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, військову техніку бойовиків було зафіксовано в районах, звідки її мали відвести.

Порушення лінії відводу озброєння зафіксовано як в Донецькій, так і в Луганській областях.