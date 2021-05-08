Нагнітали обстановку напередодні травневих свят: СБУ викрила ботоферму в Одесі

В Одесі оперативники Служби безпеки України припинили діяльність так званої ботоферми.
Пропагандисти поширювали фейки, розпалюючи таким чином серед жителів Одеси міжнаціональну ворожнечу та пропагуючи в місті сепаратистські настрої.
П’ятеро жителів Одеси на замовлення своїх кураторів від спецслужб РФ створювали і розповсюджували контент, що містить неправдиву інформацію щодо ситуації в країні.
Сюжети, що було знято зловмисниками, планувалося показати в ефірі російського ТБ.
Таким чином вони хотіли створити необхідну пропагандистам картину, а також дестабілізувати обстановку в регіоні напередодні травневих свят.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили комп’ютерну техніку, телекомунікаційне обладнання, а також листівки і символіку СРСР.
Розпочато кримінальну справу за ч.2 ст.110 (замах на територіальну цілісність та незалежність) КК України.
Слідчі дії проходять під керівництвом обласної прокуратури Одеси. За їх підсумками зловмисникам оберуть запобіжний захід.
Зростання напруженості на Донбасі
Раніше сьогодні українська сторона в СЦКК повідомила про грубі порушення Мінських угод з боку армії РФ і її найманців на Донбасі.
Згідно з останнім звітом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, військову техніку бойовиків було зафіксовано в районах, звідки її мали відвести.
Порушення лінії відводу озброєння зафіксовано як в Донецькій, так і в Луганській областях.