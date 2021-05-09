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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів

СБУ-Берегове

Оперативники Служби безпеки України в неділю, 9 травня, припинили діяльність проросійських провокаторів на Закарпатті.

Троє зловмисників на замовлення кураторів з російських спецслужб розповсюджували в місті Берегово листівки з погрозами на адресу етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області.

Заради більшого резонансу, свої дії вони вчинили напередодні Дня перемоги.

Провокатори, якими виявилися двоє переселенців з Луганська та місцевий житель, отримали за свою роботу $500.

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Розпочато кримінальне провадження в рамках ч.2 ст.161 (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) КК України.

В квартирах зловмисників відбулися обшуки, під час яких було вилучено речові докази їхньої провини.

  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
  • Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів
Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів / 5 фотографий

Викриття російської ботоферми в Одесі

Напередодні в Одесі оперативники СБУ припинили діяльність так званої ботоферми, яка працювала в інтересах РФ.

П’ятеро місцевих жителів пропагували в місті сепаратистські настрої, використовуючи підставні акаунти в соцмережах.

Зловмисникам було висунуто звинувачення за фактом ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та незалежність) КК України.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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