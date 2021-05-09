Розпалювали міжнаціональну ворожнечу: СБУ затримала на Закарпатті проросійських провокаторів

Оперативники Служби безпеки України в неділю, 9 травня, припинили діяльність проросійських провокаторів на Закарпатті.
Троє зловмисників на замовлення кураторів з російських спецслужб розповсюджували в місті Берегово листівки з погрозами на адресу етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області.
Заради більшого резонансу, свої дії вони вчинили напередодні Дня перемоги.
Провокатори, якими виявилися двоє переселенців з Луганська та місцевий житель, отримали за свою роботу $500.
Розпочато кримінальне провадження в рамках ч.2 ст.161 (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) КК України.
В квартирах зловмисників відбулися обшуки, під час яких було вилучено речові докази їхньої провини.
Викриття російської ботоферми в Одесі
Напередодні в Одесі оперативники СБУ припинили діяльність так званої ботоферми, яка працювала в інтересах РФ.
П’ятеро місцевих жителів пропагували в місті сепаратистські настрої, використовуючи підставні акаунти в соцмережах.
Зловмисникам було висунуто звинувачення за фактом ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та незалежність) КК України.