Оперативники контрразведки СБУ выявили вражескую агентурную сеть, действовавшую на территории Луганской области.

Боевики за деньги от так называемого МГБ “ЛНР” выполняли различные задания на территории проведения Операции объединенных сил.

Следствие установило, что вражеские агенты планировали проведение террористического акта в месте базирования одного из подразделений украинской армии в Луганской области.

Боевики собирались отравить военнослужащих опасным химическим веществом.

Кроме того, члены агентурной ячейки собирали и передавали своему куратору среди террористов “ЛНР” развединформацию о расположении подразделений ВСУ, их передислокации, а также количестве людей и военной техники.

Сотрудники СБУ провели обыски в домах членов террористической ячейки, в ходе котороых были обнаружены вещественные доказательства.

В частности, оперативники изъяли топографические карты и схемы местности, несколько мобильных телефонов и симкарт для конспиративной связи между участниками группировки, а также переписку с кураторами из так называемого МГБ.



































Хотели отравить военных ВСУ: СБУ пресекла деятельность агентов “ЛНР” / 9 фотографий

Членам агентурной сети объявлено о подозрении в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины. В отношении их куратора из “МГБ ЛНР” заочно заведено уголовное дело по ч. 1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины.

Срыв пасхального перемирия

Накануне депутат Верховной Рады от ЕС Алексей Гончаренко сообщил, что участникам ТКГ не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.

По его словам , обсуждение этого вопроса заблокировали приглашенные Россией боевики “ЛНР” и “ДНР”.

Проведение следующего заседания контактной группе запланировано на 17 мая.