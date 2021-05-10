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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП

ДСНС-Рівне

У неділю, 9 травня, неподалік від виїзду з міста Рівне сталася страшна аварія за участю двох іномарок.

За інформацією місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Mercedes Sprinter зіткнувся з Audi на трасі Київ-Чоп.

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В результаті ДТП водій Audi і дитина, яка знаходилась в тому ж авто, отримали смертельні травми. Крім того, водія Mercedes і ще одного пасажира легковика доставлено до найближчої медустанови.

  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
  • Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП
Серед загиблих – дитина: на трасі Київ-Чоп сталася чергова смертельна ДТП / 8 фотографий

На місці події працювали 15 рятувальників місцевого управління ДСНС та три одиниці спеціальної техніки.

Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп

В кінці квітня на трасі Київ-Чоп неподалік міста Мукачево сталося ДТП зі смертельними наслідками.

В результаті аварії загинули два чоловіки та жінка.

Ще одну постраждалу госпіталізовано до лікарні Мукачева з діагнозом політравма.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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