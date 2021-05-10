В Одессе пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции и врезался в девять автомобилей.

В ночь на 10 мая патрульные полицейские заметили автомобиль Toyota, который грубо нарушил правила дорожного движения на улице Семена Палия.

Правоохранители с помощью громкоговорителя приказали водителю остановиться, но он начал увеличивать скорость и всячески пытался убежать.

Во время преследования, правонарушитель столкнулся с девятью другими автомобилями, которые были припаркованы вдоль дороги.

Водитель остановился только тогда, кого его машина повредилась настолько, что уже не могла продолжать движение.

Полицейские задержали мужчину и обнаружили у него явные признаки сильного опьянения, алкотестер показал 1,23 промилле в крови.

Также выяснилось, что нарушитель никогда не получал водительского удостоверения. На него составили несколько админпротоколов.

Смертельное ДТП в Киеве

1 мая на бульваре Леси Украинский пьяный водитель не справился с управлением и стал причиной ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

На следующий день Шевченковский районный суд арестовал водителя без права внесения залога минимум на 60 суток.