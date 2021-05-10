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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

В Одесі п’яний водій без прав тікав від поліції і пошкодив дев’ять автівок

В Одесі п’яний водій без прав тікав від поліції і пошкодив дев’ять автівок

В Одесі п’яний водій без прав намагався втекти від поліції та врізався в дев’ять автівок.

В ніч на 10 травня патрульні поліцейські помітили автомобіль Toyota, який грубо порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія.

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Правоохоронці за допомогою гучномовця наказали водієві зупинитись, але він почав збільшувати швидкість і усіляко намагався втекти. 

Під час переслідування, правопорушник зіткнувся з дев’ятьма іншими автівками, які були припарковані уздовж дороги.

Водій зупинився тільки тоді, кого його машина пошкодилась настільки, що вже не могла продовжувати рух.

Поліцейські затримали чоловіка і виявили в нього явні ознаки сильного сп’яніння, алкотестер показав 1,23 проміле в крові.

Також з’ясувалося, що порушник ніколи не отримував водійського посвідчення. На нього склали кілька адмінпротоколів.

Смертельна ДТП у Києві

1 травня на бульварі Лесі Українки п’яний водій не впорався з кермуванням спричинив ДТП, у якому загинула 18-річна дівчина.

Наступного дня Шевченківський районний суд арештував водія без права внесення застави щонайменше на 60 діб.

Джерело: Патрульна поліція

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