В Одесі п’яний водій без прав намагався втекти від поліції та врізався в дев’ять автівок.

В ніч на 10 травня патрульні поліцейські помітили автомобіль Toyota, який грубо порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія.

Правоохоронці за допомогою гучномовця наказали водієві зупинитись, але він почав збільшувати швидкість і усіляко намагався втекти.

Під час переслідування, правопорушник зіткнувся з дев’ятьма іншими автівками, які були припарковані уздовж дороги.

Водій зупинився тільки тоді, кого його машина пошкодилась настільки, що вже не могла продовжувати рух.

Поліцейські затримали чоловіка і виявили в нього явні ознаки сильного сп’яніння, алкотестер показав 1,23 проміле в крові.

Також з’ясувалося, що порушник ніколи не отримував водійського посвідчення. На нього склали кілька адмінпротоколів.

Смертельна ДТП у Києві

1 травня на бульварі Лесі Українки п’яний водій не впорався з кермуванням спричинив ДТП, у якому загинула 18-річна дівчина.

Наступного дня Шевченківський районний суд арештував водія без права внесення застави щонайменше на 60 діб.