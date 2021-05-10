Знайшов чарку на надгробку: на Одещині 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі

В Одеській області в одному з сіл Дальницької територіальної громади 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі.

Дитина зі своїми друзями ходила збирати солодощі і на одному з надгробків знайшла чарку з горілкою, яку випила. В поліцію про хлопчика, який лежав на вулиці через те, що йому стало зле, повідомили медики.

Наразі з дитиною все добре, лікарі готують її до виписки.

Водночас правоохоронці склали адміністративний протокол на 39-річну матір хлопчика за невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її виховання.

Також у поліції нагадали, що з 9 по 11 травня проходять поминальні дні, під час яких українці ходять на кладовища, де, згідно з традиціями, не лише залишають солодощі або іншу їжу на надгробках, а й алкоголь.

Тому батьків закликають контролювати, що потрапляє до рук малих дітей від чужих людей і пояснювати їм, що не можна нічого брати з могил.

Радониця в Україні

Цьогоріч Радониця, яку також називають Проводами або Гробками, випадає на 11 травня. У цей день віряни поминають своїх померлих рідних.

Як це потрібно робити, що не можна нести на могили, а що навпаки дозволено – читайте у нашому матеріалі.