Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)

В Казани (Россия) двое неизвестных мужчин ворвались в гимназию и устроили там стрельбу.

Точное количество раненных и погибших пока неизвестно, так как официальные службы ситуацию не комментируют.

Baza пишет, что во время стрельбы погибли девять человек, еще 10 пострадали. Несколько школьников выпрыгнули из окон гимназии, когда услышали выстрелы. Стрелком оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович.

По предварительным данным, одного стрелка уже задержали. Его подельника ликвидировали правоохранители.

На месте происшествия около 20 автомобилей скорой помощи.











В России снова устроили стрельбу в школе — есть жертвы / 3 фотографии