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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В России снова устроили стрельбу в школе — есть жертвы

В России снова устроили стрельбу в школе — есть жертвы

В Казани (Россия) двое неизвестных мужчин ворвались в гимназию и устроили там стрельбу.

Точное количество раненных и погибших пока неизвестно, так как официальные службы ситуацию не комментируют.

Baza пишет, что во время стрельбы погибли девять человек, еще 10 пострадали. Несколько школьников выпрыгнули из окон гимназии, когда услышали выстрелы. Стрелком оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович.

По предварительным данным, одного стрелка уже задержали. Его подельника ликвидировали правоохранители.

На месте происшествия около 20 автомобилей скорой помощи.

  • Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)
  • Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)
  • Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)
  • Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)
  • Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)
  • Стрельба в Казани: мужчины открыли огонь в школе (ФОТО и ВИДЕО)
В России снова устроили стрельбу в школе — есть жертвы / 3 фотографии

Стрельба в США

9 апреля произошла стрельба в США на фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайан (штат Техас). В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Злоумышленником оказался 27-летний сотрудник компании Ларри Уинстон Боллин.

Пятеро пострадавших, среди которых работник полиции, находятся в критическом состоянии.

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