Стрілянина у Казані в школі: що відомо про теракт і стрілка (ФОТО і ВІДЕО)

Другий урок у школі №175 у Казані (Росія) розпочався зі стрілянини, в результаті якої загинуть вісім людей.

Спочатку повідомлялося, що двоє чоловіків увірвалися в школу і відкрили вогонь. Через деякий час правоохоронці затримали стрільця, проте заявили, що нападник був один.

Стрілок розстріляв учнів 8 класу. За деякими джерелами, він цілеспрямовано йшов саме у цей клас.

Коли пролунали перші постріли, директор школи встигла повідомити по вахтовій рації, щоб школярі залишалися на своїх місцях і нікому не відкривали двері у класи. Однак деякі учні гімназії почали вистрибувати з вікон, зокрема третього поверху.

Після затримання стрілка правоохоронці ще проводили евакуацію для тих школярів, які досі залишалися у приміщенні.

Що відомо про загиблих і поранених

Глава республіки Татарстан Рустам Мінніханов повідомив, що серед загиблих семеро учнів восьмого класу – четверо юнаків і три дівчинки.

– Вони загинули тут, на третьому поверсі. Інших посібників поки не визначили, проводиться слідство, всі сили розгорнуті, – заявив Рустам Мінніханов.

Постраждалим школярам першу допомогу надавали прямо на вулиці, на місці події працювали близько 20 бригад швидкої.

Загалом в результаті стрілянини постраждала 21 людина. Шестеро з них перебувають у тяжкому стані. Більшість отримали поранення голови і живота.

Що відомо про стрілка Ільназа Галявієва

Ільназ Галявієв – 19-річний юнак, який раніше навчався в гімназії. Відомо, що зараз молодий чоловік навчався на четвертому курсі коледжу, але його в квітні відрахували звідти через академічну заборгованість.

Відрахували хлопця 26 квітня, а 28-го він придбав і зареєстрував зброю, з якої й стріляв у дітей в школі. Він придбав гладкоствольну рушницю Hatsan Escort PS. Цікаво, що саме з такою рушницею Владислав Росляков влаштував теракт у школі в Керчі.

Ільназ Галявієв зареєстрував Telegram-канал, в якому писав, що він готовий вбивати біосміття.







Іду вбивати: подробиці стрілянини в Казані та допит Галявієва / 2 фотографии

До школи Галявієв спокійно йшов зі зброєю вулицею і навіть махав нею перехожим.

Стрілянина у Казані

Перші повідомлення про стрілянину у Казані у ЗМІ з’явилися близько 10 ранку. Саме тоді почали говорити про двох нападників.

Крім того, у мережі з’являлося багато фейкової інформації про жертв та поранених, бо офіційні служби кілька годин не коментували ситуацію.