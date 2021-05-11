В Одесской области пьяный мужчина поджег соседку

В Одесской области 54-летний мужчина облил свою соседку легковоспламеняющимся веществом и поджег ее. Пострадавшую женщину госпитализировали в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей.

По данным полиции, 37-летняя женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. Правоохранители установили, что она пыталась успокоить своего соседа, который ссорился с женой и намеревался ее убить.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и облил соседку неизвестным веществом и бросил в нее зажигалку.

Пострадавшую женщину потушили местные жители села, которые услышали крики несчастной. Вскоре они же вызвали скорую и полицию.

Соседа пострадавшей женщины задержали правоохранители — он находится в изоляторе временного содержания. Его действия квалифицировали по статье 15 (Покушение на уголовное преступление) и статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас в полиции решают вопрос об объявлении ему подозрения в покушении на умышленное убийство. Правоохранители опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия, соответствующие экспертизы уже назначили.

В Киеве подожгли мужчину

В Киеве двое мужчин подожгли киевлянина из мести живьем. Пострадавший 41-летний украинец умер от сильных ожогов в больнице — у него обгорело около 80% тела.

Злоумышленников, совершивших убийство, задержали правоохранители. Подозреваемые утверждали, что подожгли пострадавшего из-за того, что он оскорбил сына одного из них и они решили таким способом отомстить.