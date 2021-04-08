Умышленное уничтожение или повреждение имущества — по этой статье УКУ (ч. 2 ст. 194) объявлено подозрение бывшему депутату Киевсовета Виталию Даниленко, который вечером 6 апреля устроил пожар в квартире, где находились его жена и четверо детей.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

По данным следователей, во время конфликта мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении.

Огонь повредил входную дверь в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре.

Сейчас решается вопрос об избрании Даниленко меры пресечения.

Кроме того, проверяется его причастность к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее.

Даниленко поджег квартиру с женой и детьми

6 апреля, около 22.00, экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко поджег квартиру в многоэтажке на улице Героев Обороны, где на тот момент находилась его жена и четверо малолетних детей.

Полицейские установили, что между 45-летним мужчиной и его женой возник конфликт, следствием которого стал пожар. Жителей дома эвакуировали, а поджигателя задержали.

Свои действия Даниленко объяснил тем, жена ему изменяет.

За несколько дней до этого инцидента он якобы сжег также Mercedes жены, однако этот факт еще проверяется.