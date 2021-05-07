В Киеве двое мужчин заживо сожгли человека — ФОТО

В Киеве двое мужчин из мести живьем подожгли 41-летнего киевлянина, который от ожогов скончался в больнице.

6 мая в полицию поступил вызов о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе у человека загорелась одежда.

Правоохранители и медики установили, что мужчину сначала избили, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

На момент транспортировки в больницу у киевлянина обгорело уже 80% тела, от этих ожогов он и умер.

Злоумышленников, совершивших убийство, сразу задержали. Ими оказались двое жителей столицы 1997 и 2002 годов рождения.







Оскорбил сына: в Киеве 41-летнего мужчину сожгли заживо / 2 фотографии

Они утверждали, что подожгли мужчину за то, что он оскорбил сына одного из них и они решили таким образом отомстить.

Правоохранители готовятся объявить подозрение по ч. 2 ст. 15 об умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью, по которой задержанным грозит пожизненное заключение.

Хотел сжечь живьем

В Донецкой области 40-летний мужчина напал на женщину и пытался сжечь ее живьем.

Подозреваемый пробрался во двор с целью ограбить женщину, а затем связал ее и решил избавиться свидетеля.