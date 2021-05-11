В Одеській області п'яний чоловік підпалив сусідку

В Одеській області 54-річний чоловік облив свою сусідку легкозаймистою речовиною та підпалив її. Постраждалу жінку госпіталізували до місцевої лікарні з опіками шиї, тулуба та кінцівок.

За даними поліції, 37-річна жінка перебуває у стабільно важкому стані. Правоохоронці встановили, що вона намагалася заспокоїти свого сусіда, який сварився з дружиною та мав намір її вбити.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав лаятися та облив сусідку невідомою речовиною та кинув у неї запальничку.

Постраждалу жінку загасили місцеві мешканці села, які почули крики нещасної. Згодом вони ж викликали швидку та поліцію.

Сусіда постраждалої жінки затримали правоохоронці – він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

Наразі у поліції розв’язують питання щодо оголошення йому підозри в замаху на умисне вбивство. Правоохоронці опитують очевидців та свідків події, відповідні експертизи вже призначили.

У Києві підпалили чоловіка

У Києві двоє чоловіків підпалили киянина через помсту живцем. Постраждалий 41-річний українець помер від значних опіків у лікарні – у нього обгоріло близько 80% тіла.

Зловмисників, які скоїли вбивство, затримали правоохоронці. Підозрювані стверджували, що підпалили постраждалого через те, що він образив сина одного з них і вони вирішили таким способом помститися.