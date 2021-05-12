В Днепре посреди улицы на пожилую женщину упал голый мужчина.

Местная жительница вместе с дочерью шла в аптеку, когда на нее упал мужчина без одежды.

Травмированную женщину экстренно госпитализировали, критических для жизни переломов 66-летняя пенсионерка не получила.

В то же время тот, кто ее чуть не убил, погиб мгновенно. Ему было 60 лет. Соседи говорят, что он уже давно стоял на учете у психиатра. Пока жил с родителями, обострений не замечали. Но полтора года назад они умерли, из-за чего мужчина остался один и прекратил лечение.

В последнее время его состояние резко ухудшилось.

Прыгнул мужчина намеренно с восьмого этажа или выпал случайно, выяснят следователи.

Самоубийство в Полтавской области

В Полтавской области мужчина совершил самоубийство.

Он облил себя бензином и поджег.

Больше чрезвычайных новостей Украины читайте на Фактах ICTV.