Стрілянина на меблевій фабриці в США: один загиблий, шестеро поранених

У США на фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets сталася стрілянина. Внаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень.

Стрілянина сталася у Браяні (штат Техас). Зловмисник – 27-річний Ларрі Вінстон Боллін, який був співробітником компанії.

За словами очільника поліції Браяна Еріка Буське, четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Ще одну людину госпіталізовали з нападом астми.

Також одна людина загинула на місці події.

Окрім того, під час спроби втекти чоловік поранив поліцейського, якого госпіталізували у важкому стані.

Підозрюваного заарештували приблизно через дві години після нападу.

Мотиви зловмисника – невідомі. Однак Буське не виключив, що в справі з’являться й інші підозрювані.

Стрілянина в Каліфорнії – загинуло чотири людини

Нещодавно у штаті Каліфорнія сталась стрілянина. Внаслідок події, загинуло чотири людини, зокрема дитина.

Поліція приїхала на місце події, коли стрілянина ще тривала. За словами одного з правоохоронців, підозрюваного разом з одним із постраждалих доставили в лікарню.