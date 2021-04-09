Стрілянина на меблевій фабриці в США: один загиблий, шестеро поранених

У США на фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets сталася стрілянина. Внаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень.
Стрілянина сталася у Браяні (штат Техас). Зловмисник – 27-річний Ларрі Вінстон Боллін, який був співробітником компанії.
За словами очільника поліції Браяна Еріка Буське, четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Ще одну людину госпіталізовали з нападом астми.
Також одна людина загинула на місці події.
Окрім того, під час спроби втекти чоловік поранив поліцейського, якого госпіталізували у важкому стані.
Підозрюваного заарештували приблизно через дві години після нападу.
Мотиви зловмисника – невідомі. Однак Буське не виключив, що в справі з’являться й інші підозрювані.
Стрілянина в Каліфорнії – загинуло чотири людини
Нещодавно у штаті Каліфорнія сталась стрілянина. Внаслідок події, загинуло чотири людини, зокрема дитина.
Поліція приїхала на місце події, коли стрілянина ще тривала. За словами одного з правоохоронців, підозрюваного разом з одним із постраждалих доставили в лікарню.