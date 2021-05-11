Стрілянина в Казані: чоловіки відкрили вогонь у школі (ФОТО і ВІДЕО)

У Казані (Росія) двоє невідомих чоловіків увірвалися в гімназію і влаштували там стрілянину.

У ЗМІ пишуть, що в результаті стрілянини одна людина загинула. Точна кількість поранених і загиблих поки невідома, бо офіційні служби ситуацію не коментують.

Baza пише, що під час стрілянини загинули дев’ять осіб, ще 10 постраждали. Кілька школярів вистрибнули з вікон гімназії, коли почули постріли. Нападником виявився 19-річний Галявієв Ільназ Ренатович.

За попередніми даними, одного стрілка вже затримали.

На місці події близько 20 автомобілів швидкої допомоги.











У Росії знову влаштували стрілянину в школі – є жертви / 3 фотографии

Стрілянина в США

9 квітня сталася стрілянина в США на фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні (штат Техас). Унаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень.

Зловмисником став 27-річний співробітник компанії Ларрі Вінстон Боллін.

П’ятеро постраждалих, серед яких працівник поліції, перебувають у критичному стані.