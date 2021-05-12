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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

На Луганщине школьник напал с ножом на семиклассника во время ссоры

На Луганщине школьник напал с ножом на семиклассника во время ссоры

В Луганской области на школьной спортивной площадке пятиклассник дважды ножом ударил ученика седьмого класса. Сейчас пострадавший в больнице.

Накануне события в городке Приволье между подростками в возрасте 12 и 13 лет возник конфликт.

В результате старший ученик начал бить младшего. Однако затем пятиклассник достал кухонный нож и дважды ударил другого.

О соответствующей ситуации в полицию сообщил классный руководитель седьмого класса.

Правоохранители, приехав на место происшествия, выяснили, что нож подросток принес в школу, чтобы вырезать рогатки.

Сейчас 13-летний пострадавший в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 125 УК о умышленном легком телесном повреждении.

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На Полтавщине в руках у девочки взорвалась петарда

В конце 2020 года в Кременчуге из-за взрыва петарды травмировалась 10-летняя девочка — она взорвалась в руках ребенка.

У девочки оторвало третий и четвертый пальцы на левой руке, а на первом пальце — рваная рана.

По данным следователей, ребенок принес из дома петарду и пытался ее поджечь во дворе многоэтажки.

Источник: Татьяна Погукай

Фото: МВД

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