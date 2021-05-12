На Луганщине школьник напал с ножом на семиклассника во время ссоры

В Луганской области на школьной спортивной площадке пятиклассник дважды ножом ударил ученика седьмого класса. Сейчас пострадавший в больнице.
Накануне события в городке Приволье между подростками в возрасте 12 и 13 лет возник конфликт.
В результате старший ученик начал бить младшего. Однако затем пятиклассник достал кухонный нож и дважды ударил другого.
О соответствующей ситуации в полицию сообщил классный руководитель седьмого класса.
Правоохранители, приехав на место происшествия, выяснили, что нож подросток принес в школу, чтобы вырезать рогатки.
Сейчас 13-летний пострадавший в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 125 УК о умышленном легком телесном повреждении.
На Полтавщине в руках у девочки взорвалась петарда
В конце 2020 года в Кременчуге из-за взрыва петарды травмировалась 10-летняя девочка — она взорвалась в руках ребенка.
У девочки оторвало третий и четвертый пальцы на левой руке, а на первом пальце — рваная рана.
По данным следователей, ребенок принес из дома петарду и пытался ее поджечь во дворе многоэтажки.
Источник: Татьяна Погукай