Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Луганщині школяр напав з ножем на семикласника під час сварки

На Луганщині школяр напав з ножем на семикласника під час сварки

У Луганській області на шкільному спортивному майданчику п’ятикласник двічі ножем вдарив учня сьомого класу. Зараз постраждалий в лікарні.

Напередодні події у містечку Привілля між підлітками віком 12 і 13 років виник конфлікт.

Внаслідок чого старший учень почав бити молодшого. Однак потім п’ятикласник дістав кухонний ніж та двічі вдарив іншого.

Про відповідну ситуацію до поліції повідомив класний керівник сьомого класу.

Правоохоронці, приїхавши на місце події, з’ясували, що ніж підліток приніс до школи, аби вирізати рогатки.

Нині 13-річний потерпілий в лікарні. Його життю нічого не загрожує.

За цим фактом внесені відомості до ЄРДР за ст. 125 ККУ про умисне легке тілесне ушкодження.

Читайте
Стрілянина в Києві: поліція затримала чоловіка, який поранив знайомого

На Полтавщині в руках у дівчинки вибухнула петарда

Наприкінці 2020 року у Кременчуці через вибух петарди травмувалася 10-річна дівчинка – вона вибухнула в руках дитини.

У дівчинки відірвало третій та четвертий пальці на лівій руці, а на першому пальці – рвана рана.

За даними слідчих, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки.

Джерело: Тетяна Погукай

Фото: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка