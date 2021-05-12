На Луганщині школяр напав з ножем на семикласника під час сварки

У Луганській області на шкільному спортивному майданчику п’ятикласник двічі ножем вдарив учня сьомого класу. Зараз постраждалий в лікарні.

Напередодні події у містечку Привілля між підлітками віком 12 і 13 років виник конфлікт.

Внаслідок чого старший учень почав бити молодшого. Однак потім п’ятикласник дістав кухонний ніж та двічі вдарив іншого.

Про відповідну ситуацію до поліції повідомив класний керівник сьомого класу.

Правоохоронці, приїхавши на місце події, з’ясували, що ніж підліток приніс до школи, аби вирізати рогатки.

Нині 13-річний потерпілий в лікарні. Його життю нічого не загрожує.

За цим фактом внесені відомості до ЄРДР за ст. 125 ККУ про умисне легке тілесне ушкодження.

На Полтавщині в руках у дівчинки вибухнула петарда

Наприкінці 2020 року у Кременчуці через вибух петарди травмувалася 10-річна дівчинка – вона вибухнула в руках дитини.

У дівчинки відірвало третій та четвертий пальці на лівій руці, а на першому пальці – рвана рана.

За даними слідчих, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки.

Джерело: Тетяна Погукай