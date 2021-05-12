В Ровенской области в селе Заболотье Варашского района произошел конфликт между прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) и сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В 2019 году община Свято-Иоанно-Богословского прихода на общем собрании решила перейти к ПЦУ. Тогда на общем собрании присутствовали 223 человека, из которых за переход проголосовали 216 и еще семь человек воздержались.
Решение о переходе в ПЦУ зарегистрировали решением главы Ровенской ОГА. Также в 2021 году право ПЦУ на церковь в Заболотье признал Верховный суд Украины. Однако, сторонники Московского патриархата заявили, что переход был незаконным и решили взять церковь штурмом.
— Должно было состояться в религиозном здании заявленное богослужения у общины ПЦУ. Пришли представители РПЦ и начали выламывать забор, ворота, соответственно в целях самозащиты община ПЦУ начала защищать материальные ценности собственного храма и произошла драка — повреждение ворот, элементов забора, прорвали оборону и приблизились к храму, — рассказал депутат Варашского горсовета Александр Деревянчук.
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Двери к самому храму были закрыты, часть верующих ПЦУ находились внутри вместе со священником, а сама драка произошла на подступах к храму. Сторонники Московского патриархата хотели сорвать с флагштока храма флаг Украины.
После столкновения за медицинской помощью обратились более десятка человек. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статьям хулиганство и самоуправство. Также в полиции сообщили, что пока конфликт исчерпан.
Переход приходов УПЦ МП в ПЦУ
15 декабря 2019 года в Софии Киевской прошел Объединительный Собор Украинской православной церкви.
В течение двух недель после Объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более двух десятков таких приходов во главе со своими священниками.
Для того, что фиксировать переходы Религиозно-информационная служба Украины создала интерактивную карту переходов.
Источник: Суспильне