На Рівненщині у селі Заболоття Вараського району стався конфлікт між парафіянами Православної церкви України (ПЦУ) та прихильниками Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП).

У 2019 році громада Свято-Іоанно-Богословської парафії на загальних зборах вирішила перейти до ПЦУ. Тоді на загальних зборах були присутні 223 людини, з яких за перехід проголосували 216 і ще сім осіб утрималися.

Рішення про перехід до ПЦУ зареєстрували рішенням голови Рівненської ОДА. Також у 2021 році право ПЦУ на церкву у Заболотті визнав Верховний суд України. Однак, прихильники Московського патріархату заявили, що перехід був незаконним і вирішили взяти церкву штурмом.

— Мало відбутися в релігійній споруді заявлене богослужіння у громади ПЦУ. Прийшли представники РПЦ і почали виламувати паркан, ворота, відповідно в цілях самозахисту громада ПЦУ почала захищати матеріальні цінності власного храму і відбулася бійка – пошкодження воріт, елементів паркану, прорвали оборону і наблизились до храму, – розповів депутат Вараської міськради Олександр Дерев’янчук.

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Двері до самого храму були зачинені, частина вірян ПЦУ перебували усередині разом із священником, а сама бійка сталася на підступах до храму. Прихильники Московського патріархату хотіли зірвати з флагштока храму прапор України.

Після зіткнення за медичною допомогою звернулися більше десятка осіб. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтями хуліганство та самоправство. Також у поліції повідомили, що наразі конфлікт вичерпано.

Перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ

15 грудня 2019 року у Софії Київській пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви.

Протягом двох тижнів після Об’єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад два десятки таких парафій на чолі зі своїми священиками.

Для того, що фіксувати переходи Релігійно-інформаційна служба України створила інтерактивну карту переходів.

Джерело: Суспільне