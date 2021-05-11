На Львовщине пьяный мужчина жестоко убил котенка — ему грозит арест

На Львовщине пьяный мужчина жестоко убил котенка. Ему уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.

О трагедии в одном из сел Самбирского района 16 апреля в полицию сообщила 44-летняя сестра подозреваемого.

Приехав на место происшествия, следователи установили, что 44-летний мужчина, будучи пьяным, намеренно нанес пятимесячному котенку телесных повреждений. В результате чего животное умерло.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК.

Ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов или арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Убийство кота в Одесской области

Недавно в одном из сел Подольского района 16-летний подросток жестоко убил бездомного кота, которого нашел на улице.

В полицию обратились соседи парня. Посреди улицы стоял самодельный деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.

За содеянное ему грозит наказание в виде штрафа, ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.