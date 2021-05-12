У місті Валки Харківської області 65-річний чоловік навмисно задув монтажною піною щілину в будинку, де знаходилась кішка та п’ятеро кошенят.

Про подію правоохоронцям повідомила 72-річна сусідка зловмисника.

Надзвичайна подія сталась після того, як сусіди посварились.

За попередньою інформацією, кішку та трьох кошенят вдалося врятувати, двоє померли.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

За скоєне чоловікові загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Вбивство кошеня на Львівщині

У Львівській області вручили підозру в жорстокому поводженні з тваринами 44-річному чоловікові.

Про вбивство 5-місячного кошеня поліцейським повідомила 44-річна сестра зловмисника.

Слідством встановлено, що тілесних ушкоджень тварині чоловік завдав у стані алкогольного сп’яніння.