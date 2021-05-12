У місті Валки Харківської області 65-річний чоловік навмисно задув монтажною піною щілину в будинку, де знаходилась кішка та п’ятеро кошенят.
Про подію правоохоронцям повідомила 72-річна сусідка зловмисника.
Надзвичайна подія сталась після того, як сусіди посварились.
За попередньою інформацією, кішку та трьох кошенят вдалося врятувати, двоє померли.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.
За скоєне чоловікові загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.
Вбивство кошеня на Львівщині
У Львівській області вручили підозру в жорстокому поводженні з тваринами 44-річному чоловікові.
Про вбивство 5-місячного кошеня поліцейським повідомила 44-річна сестра зловмисника.
Слідством встановлено, що тілесних ушкоджень тварині чоловік завдав у стані алкогольного сп’яніння.