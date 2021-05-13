Госпогранслужба Украины обнаружила три старинные медали, которые хотели вывезти из Украины.

Пограничники Житомирского отряда на границе с Беларусью во время осмотра легкового автомобиля Mazda в пункте пропуска Выступовичи обнаружили медали датированные 1708, 1759 и 1856 годами.

Речь идет о серебряной медали в честь Ф.М. Апраксина, которую российский император Петр I приказал отчеканить за успешную охрану Петербурга. На ней портрет Апраксина и надпись: Царского Величества адмирал Ф. М. Апраксин, а на обороте — изображение флота с надписью: Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность.

А также наградная медаль с изображением императрицы Елизаветы Петровны за 1759 год и медаль 1856 года с изображением Александра II под названием Коронация Александра II.

За рулем автомобиля находился гражданин Украины.

Пограничники изъяли обнаруженные медали для установления их исторической и культурной ценности. Это сделают по итогам соответствующей экспертизы.

Читайте В Жмеринке задержали вора со старинными иконами XVI века

За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.

Украина усилила охрану границы с Беларусью

На границе с Беларусью ввели дополнительные временные ограничения до 31 декабря 2021 года.

Они будут действовать в рамках Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцькои, Локницькои и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараського районов Ровенской области.

Подробнее о временных ограничениях на границе с Беларусью читайте в материале Фактов ICTV.