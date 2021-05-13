Держприкордонслужба України виявила три старовині медалі, які хотіли вивезти з України.

Прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю під час огляду легкового автомобіля Mazda у пункті пропуску Виступовичі виявили медалі датовані 1708, 1759 та 1856 років.

Мова йде про срібну медаль на честь Ф. М. Апраксіна, яку російський імператор Петро І наказав викарбувати за успішну охорону Петербурга. На ній портрет Апраксіна та напис: Царської Величності адмірал Ф. М. Апраксін, а на звороті – зображення флоту з написом: Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность.

А також нагородна медаль із зображенням російської імператриці Єлизавети Петрівни за 1759 рік та медаль 1856 року із зображенням Олександра ІІ під назвою Коронація Олександра ІІ.

За кермом автівки перебував громадянин України.

Прикордонники вилучили виявлені медалі для встановлення їхньої історичної та культурної цінності. Це зробить за підсумками відповідної експертизи.

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За порушення митних правил правоохоронці притягнули громадянина України до адміністративної відповідальності.

Україна посилила охорону кордону з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю запровадили додаткові тимчасові обмеження до 31 грудня 2021 року.

Вони діятимуть у межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області.

Детальніше про тимчасові обмеження на кордоні з Білоруссю читайте у матеріалі Фактів ICTV.