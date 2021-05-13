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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

До Білорусі хотіли вивезти старовинні медалі, одна з яких часів Петра І

Старовинні монети

Держприкордонслужба України виявила три старовині медалі, які хотіли вивезти з України.

Прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю під час огляду легкового автомобіля Mazda у пункті пропуску Виступовичі виявили медалі датовані 1708, 1759 та 1856 років.

Мова йде про срібну медаль на честь Ф. М. Апраксіна, яку російський імператор Петро І наказав викарбувати за успішну охорону Петербурга. На ній портрет Апраксіна та напис: Царської Величності адмірал Ф. М. Апраксін, а на звороті – зображення флоту з написом: Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность.

А також нагородна медаль із зображенням російської імператриці Єлизавети Петрівни за 1759 рік та медаль 1856 року із зображенням Олександра ІІ під назвою Коронація Олександра ІІ.

Старовинні медалі

Фото: Держприкордонслужба

За кермом автівки перебував громадянин України.

Прикордонники вилучили виявлені медалі для встановлення їхньої історичної та культурної цінності. Це зробить за підсумками відповідної експертизи.

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Україна посилила охорону кордону з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю запровадили додаткові тимчасові обмеження до 31 грудня 2021 року.

Вони діятимуть у межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області.

Детальніше про тимчасові обмеження на кордоні з Білоруссю читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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