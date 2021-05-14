Жителі Коханівки Одеської області, де підпалили жінку, озвучили нову версію надзвичайної події.

Люди вважають, що їхню односельчанку міг підпалити не 54-річний місцевий житель, а його дружина.

За їхньою версією, жінка приревнувала постраждалу до свого чоловіка.

– По селу говорять, що я приревнувала Марину й підпалила. Я взагалі спала, коли це сталося. Навіщо мені її ревнувати? – говорить жителька Коханівки Людмила.

Марина була квартиранткою в будинку Людмили та Івана.

Тієї ночі, розповідає власниця квартири, прокинулась від пронизливого крику.

– Вибігаю, а вона стоїть і палає. Я вилила на неї відро води, – розповідає вона.

Попри численні опіки та шоковий стан, 38-річна Марина сама дійшла до ліжка. Людмила допомогла знайомій зняти обгорілі речі, змочувала рушники й прикладала їх на відкриті рани.

– Вона тримала мене за руку й казала: “Людо! Людо!” Можливо, вона щось хотіла мені сказати? – міркує жінка.

За словами медичного директора Ананьївської багатопрофільної лікарні В’ячеслава Глізнуци, постраждалу доставили до медичного закладу у вкрай тяжкому стані із опіками 50-60% тіла другого-третього ступеню та опіковим шоком. Звідти її транспортували до лікарні Одеси.

У поліції вважають, що жінку підпалив господар будинку через те, що намагалися захистити від побоїв його дружину Людмилу.

Сама ж жінка дивується такому припущенню, тому що в момент трагедії спала.

За її словами, чоловік у цей час випивав із квартиранткою. Те, що подружжя разом із знайомою зловживало алкоголем, підтверджують й односельці.

Поки ж 54-річного Івана взяли під варту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство.

Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує до 15 років тюрми.

Підпал жінки в Одеській області

10 травня в Одеській області до лікарні госпіталізували жінку з опіками шиї, тулуба та кінцівок.

Правоохоронці встановили, що вона постраждала, намагаючись заспокоїти свого сусіда, який сварився з дружиною та хотів її вбити.

Чоловік облив сусідку займистою речовиною та кинув у неї запальничку.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Детальніше про підпал жінки в Одеській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.