Пошкодження голови та ножові поранення: у Миколаєві вбили відомого історика

У п’ятницю, 14 травня, у власній квартирі в Миколаєві було виявлено тіло кандидата історичних наук Володимира Щукіна.

Страшну знахідку зробив сусід 67-річного вченого-краєзнавця, який і викликав поліцію.

За словами свідка, вранці він помітив, що двері до квартири Щукіна – прочинені, а сам вчений лежить на підлозі не подаючи ознак життя.

Криміналісти, що прибули на місце події, виявили у жертви ножові поранення та пошкодження голови.

Інформацію щодо вбивства Щукіна також підтвердив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

– Не хочеться вірити, що невідомі зловмисники перервали життєвий шлях талановитого педагога та блискучого історика. Спочивайте з Богом, вчителю, – написав чиновник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі Щукіна і проводять невідкладні слідчі дії для виявлення убивць.

Вбивство на Хмельниччині

Напередодні в селі Олешин Хмельницької області місцеві жителі виявили тіло чоловіка перед входом до цвинтаря.

Загиблим виявився 32-річний Андрій Федаш, який відпочивав неподалік від кладовища в компанії своєї дружини, а також її сестри і співмешканця останньої.

Коли жінки пішли в магазин між чоловіками зав’язалася бійка, в результаті якої Федаш отримав удар ножем в живіт.