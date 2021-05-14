PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Пошкодження голови та ножові поранення: у Миколаєві вбили відомого історика

Вбивство Володимира Щукіна

У п’ятницю, 14 травня, у власній квартирі в Миколаєві було виявлено тіло кандидата історичних наук Володимира Щукіна.

Страшну знахідку зробив сусід 67-річного вченого-краєзнавця, який і викликав поліцію.

За словами свідка, вранці він помітив, що двері до квартири Щукіна – прочинені, а сам вчений лежить на підлозі не подаючи ознак життя.

Читайте
Подвійне вбивство у Харкові - жінку та чоловіка знайшли зарізаними у квартирі

Криміналісти, що прибули на місце події, виявили у жертви ножові поранення та пошкодження голови.

Інформацію щодо вбивства Щукіна також підтвердив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

– Не хочеться вірити, що невідомі зловмисники перервали життєвий шлях талановитого педагога та блискучого історика. Спочивайте з Богом, вчителю, – написав чиновник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі Щукіна і проводять невідкладні слідчі дії для виявлення убивць.

Вбивство на Хмельниччині

Напередодні в селі Олешин Хмельницької області місцеві жителі виявили тіло чоловіка перед входом до цвинтаря.

Загиблим виявився 32-річний Андрій Федаш, який відпочивав неподалік від кладовища в компанії своєї дружини, а також її сестри і співмешканця останньої.

Коли жінки пішли в магазин між чоловіками зав’язалася бійка, в результаті якої Федаш отримав удар ножем в живіт.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка