Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО

В Одессе полиция задержала банду грабителей, которые совершали свои преступления притворяясь водителями такси.
Злоумышленники грабили посетителей развлекательных заведений Одессы, после того, как человек садился в авто, ему предлагали прокатиться по ночному городу и выпить.
Когда жертва под воздействием алкоголя теряла бдительность, у нее забирали все ценные вещи, украшения, деньги и банковские карты.
Иногда грабители заставляли отдавать ценности силой, а потом бежали на автомобиле с иностранной регистрацией, сдавали драгоценности в ломбард, а с помощью мобильного приложения снимали с карточек всю наличность.
Организатором банды оказался 27-летний мужчина, а в его банде было трое ранее судимых лиц.
14 мая правоохранители задержали троих участников банды, когда они пытались применить оружие к посетителю развлекательного заведения.
Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся обыски. Преступникам за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пенсионер ограбил магазин
13 мая в Киеве пожилой мужчина с ножом ограбил небольшой магазин и забрал около 2 тыс. Из кассы.
После этого он решил обокрасть еще один магазин, но там ему дал отпор кассир.