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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Притворялись таксистами: в Одессе разоблачили банду, которая ночью грабила людей

Притворялись таксистами: в Одессе разоблачили банду, которая ночью грабила людей

В Одессе полиция задержала банду грабителей, которые совершали свои преступления притворяясь водителями такси.

Злоумышленники грабили посетителей развлекательных заведений Одессы, после того, как человек садился в авто, ему предлагали прокатиться по ночному городу и выпить.

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Когда жертва под воздействием алкоголя теряла бдительность, у нее забирали все ценные вещи, украшения, деньги и банковские карты.

Иногда грабители заставляли отдавать ценности силой, а потом бежали на автомобиле с иностранной регистрацией, сдавали драгоценности в ломбард, а с помощью мобильного приложения снимали с карточек всю наличность.

Организатором банды оказался 27-летний мужчина, а в его банде было трое ранее судимых лиц.

  • Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО
  • Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО
  • Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО
  • Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО
  • Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО
  • Притворялись водителями такси: в Одессе задержали жестокую банду — ВИДЕО, ФОТО
Притворялись таксистами: в Одессе разоблачили банду, которая ночью грабила людей / 3 фотографии

14 мая правоохранители задержали троих участников банды, когда они пытались применить оружие к посетителю развлекательного заведения.

Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся обыски. Преступникам за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пенсионер ограбил магазин

13 мая в Киеве пожилой мужчина с ножом ограбил небольшой магазин и забрал около 2 тыс. Из кассы.

После этого он решил обокрасть еще один магазин, но там ему дал отпор кассир.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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